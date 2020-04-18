РИАМО - 18 апр. В результате возгорания в пятиэтажке на улице Форсса в Серпухове погибли два человека, еще шесть пострадали, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 23:30 17 апреля от очевидца поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по адресу: Серпухов, улица Форсса, дом 4», - говорится в сообщении.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окна квартиры на четвертом этаже валил дым.

В 00:30 удалось локализовать пожар на площади 20 квадратных метров, тогда же сотрудники служб обнаружили тела двух погибших. В 00:38 пожарным удалось ликвидировать открытое горения. В 01:38 смогли полностью ликвидировать пожар.

К тушению пожара привлекли 24 человека и восемь единиц техники, из них 11 человек и три единицы техники от МЧС России.