РИАМО - 18 апр. Во время онлайн-марафона «День наследия - 2020» все желающие смогут совершить виртуальные прогулки по старинным особнякам столицы, узнать о реставрации зданий в европейских городах и приняться участие в онлайн мастер-классах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-марафон «День Наследия - 2020» пройдет в субботу в чести празднования Международного дня охраны памятников и достопримечательных мест.

«Ежегодно в честь праздника в столице проходят Дни исторического и культурного наследия. Это масштабная программа с выставками, лекциями и экскурсиями по знаменитым зданиям. В этом году все события перенесли в онлайн-формат. Москвичей ждет культурно-образовательный марафон, который продлится целый день — с 10:30 до 21:45», - сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Онлайн-трансляция марафона будет проходить на Youtube-канале департамента культурного наследия столицы. Эфир из телевизионной студии проведет автор документальных фильмов и передач о Москве Владимир Раевский.

С помощью видеозвонков Раевский будет связываться с экспертами в области архитектуры и реставрации, которые расскажут зрителям о известных памятниках архитектуры. Продолжительность одного такого рассказа составит от 45 до 60 минут. Зрители смогут даже задать вопросы экспертам во время трансляции.

Мастер-классы в онлайн-формате проведут профессиональные фотографы и художники. Каждый мастер-класс будет длиться 30 минут.

Марафон начнется в 10:30 с приветственного слова модератора. Затем он позвонит главному редактору журнала «Московское наследие», который расскажет о первом в истории города краеведческом диктанте «Московский код» и объявит о его начале. Диктант будет проходить на отдельной странице портала «Узнай Москву». Пройти его можно будет в любое время с 11:00 до 22:00. Диктант длится 1,5 часа.

Заключительной трансляцией марафона станет эфир в 21:00. Спикер в прямом эфире прочитает отрывок из очерка «Чай в Москве», который был опубликован в журнале «Москвитянин» в 1848 году.

Международный день охраны памятников и достопримечательных мест отмечается ежегодно с 1984 года. Дни исторического и культурного наследия в Москве проводятся ежегодно с 2001 года.