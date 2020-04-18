РИАМО - 18 апр. Чтобы снять психологическую усталость, которая накапливается во время самоизоляции, необходимо разнообразить свой рацион и записаться на продолжительные онлайн-курсы, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

«Одна вещь, которую нужно делать, - это привносить разнообразие в свою жизнь. Например, это можно делать в еде. Добавлять на стол то, чего не было раньше, - орешки, изюм. Этот прием используют космонавты. Им на грузовом корабле присылают разные продукты, чтобы разнообразить меню», - сказал Шабшин.

Эксперт добавил, что при психологической усталости не будет лишним принять участие в больших, затратных по времени проектах. Например, записаться на онлайн-курсы иностранного языка с домашними заданиями.

«В такой ситуации нужно разнообразить жизнь на долгое время вперед. Курсы вовлекают сильнее, чем разовая акция», - добавил Шабшин.

Режим всеобщей самоизоляции ввели в Московском регионе в связи с распространением нового типа коронавируса. Жители всех возрастов должны находиться дома, для выхода на улицу должна быть веская причина. Кроме того, для поездок на транспорте обязательно наличие цифрового пропуска.

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