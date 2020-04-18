РИАМО - 18 апр. На территории Подмосковья и Москвы в субботу прогнозируется облачная погода и небольшой дождь, температура будет до плюс 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от плюс 6 до плюс 8, в Подмосковье от плюс 5 до плюс 10 градусов», - говорится в сообщении.

Западный ветер будет развивать скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 70%.

Также в воздухе ожидается сниженное содержание кислорода. Здоровые люди могут испытывать психологический дискомфорт из-за ненастной погоды, а метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Им следует внимательнее следить за здоровьем.