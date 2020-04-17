РИАМО - 17 апр. В подмосковном Орехово-Зуеве жители дома, где произошел взрыв газа, начали возвращаться в свои квартиры, дом подлежит восстановлению, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В результате происшествия 4 апреля обрушились верхние этажи второго подъезда, погибли три человека. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести оперативные работы, чтобы жильцы третьего и четвертого подъездов смогли вернуться домой уже к 21 апреля.

«Сегодня в полдень была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям - режим ЧС снят с части дома, где расположен третий и четвертый подъезды», - сказал зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что уже получено официальное заключение. Квартиры в этой части дома безопасны для проживания.

«Оба подъезда подключены к системам жизнеобеспечения: тепло-, водо-, газоснабжению, к канализации. Работы выполнены с опережением поставленных сроков», - сказал Хромушин.

Проведенная после взрыва экспертиза показала, что дом подлежит восстановлению. В настоящее время демонтирована кровля над местом обрушения, усилена стропильная система, налажена работа инженерных коммуникаций. Кроме того, заменено внутриквартирное газовое оборудование.

Жильцы первого и второго подъездов смогут вернуться домой к 1 октября, когда полностью завершатся восстановительные работы. По поручению губернатора во всех 80 квартирах дома 31 на улице Гагарина будет установлено современное газовое оборудование и сделан качественный ремонт.

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