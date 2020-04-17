РИАМО - 17 апр. Генеральная прокуратура РФ провела проверку по предоставленным материалам от прокуратуры города Москвы о распространении в сети ложной общественно значимой информации, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор, потребовав принять меры по ограничению доступа к недостоверной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

«На сайте сервиса YouTube выявлен видеофайл «Заражение COVID-19 происходит через тесты», где автор утверждает, что «коронавирус разработан в лаборатории из вируса летучих мышей, который не передается от человека к человеку. К людям его заносят через тестирование, так как 15-20% тестов заражены. Воздушно-капельным путем он не переносится», - отмечается в материале.

Однако вирус передается воздушно-капельным и контактным путями, о чем сообщается на официальных интернет-ресурсах «Стопкоронавирус.РФ», Минздрава России, Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения.

Также в Интернете была распространена информация, что в столице в районе Крылатское ночью из обсервационного центра вывозятся трупы людей, погибших от коронавирусной инфекции. Она является ложной. В этом центре оказываются карантинные услуги людям, нуждающимся в изоляции – здоровым людям, вынужденным уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией.

По этому факту прокуратура Москвы провела проверку. Материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 207.1 УК РФ. Результаты их рассмотрения поставлены на контроль в прокуратуре столицы.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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- Президент РФ Владимир Путин рассказал, как эпидемия коронавируса повлияет на российское здравоохранение.

Все, что мы сейчас реализуем, должно и в будущем служить охране здоровья людей. <...> Россия обязательно победит эпидемию. <...> И эта победа будет тем весомее, если мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, эффективной и доступной, чтобы качественные, реальные перемены почувствовали наши граждане

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- Жителей Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции врачи проконсультируют онлайн. Речь идет о тех пациентах, которые лечатся дома.

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- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

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- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.