РИАМО - 17 апр. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает, что меры социальной поддержки жителей столицы в период распространения коронавируса были разработаны в рекордно короткие сроки.

«Это совместная работа мэра Москвы, правительства Москвы, депутатов Московской городской думы. Она основана на стратегии, озвученной президентом РФ Владимиром Путиным, в условиях пандемии коронавирусной инфекции, реальном положении дел в столице, реакции на запросы людей», — сказал Шапошников.

Прежде всего нужно было защитить старшее поколение и людей с ограниченными возможностями, семьи с детьми и безработных.

На детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях повысили пособия, учащиеся получают продуктовые наборы, пособия по безработице подняли до 19,5 тысячи рублей, кроме того, нетрудоустроенным гражданам выделили дополнительные выплаты на несовершенных детей.

Граждан, которые находятся в группе риска по коронавирусу, выплатят разовую помощь в размере четырех тысяч рублей, половина этой суммы уже выплачена. Социальные службы доставляют самоизолированным пожилым людям продукты и медикаменты домой, оказывают психологическую помощь.

Отменили взносы на капремонт и штрафы за неоплату услуг ЖКХ.

Власти поддерживают бизнес и промышленные предприятия среднего и малого предпринимательства. Чтобы помочь предпринимателям сохранить бизнес и трудовые коллективы, депутаты фракции «Единая Россия» и депутатского объединения «Моя Москва» Мосгордумы разработали ряд проектов, которые включены в пакет «антикризисных» мер.

Предприятия, которые пострадали из-за пандемии коронавируса, получили отсрочки по уплате налога на имущество, земельных платежей и торгового сбора. Для них отменили арендную плату за землю и нежилой фонд, находящийся в собственности города. За размещение нестационарных торговых объектов и торговлю в вестибюлях метро арендную плату либо отменили, либо снизили.

Если владельцы торговых центров снизят аренду для бизнеса более чем на 50%, то получат помощь от города.

Для малого и среднего бизнеса расширили программы субсидий, которые продолжают инвестировать в новое оборудование или выполняют экспортные заказы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию.

По решению президента РФ малый и средний бизнес получит субсидии на выплату заработных плат и на иные неотложные задачи. Для малого и среднего бизнеса совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустило программу кредитной поддержки.

Из городского бюджета выделят средства на субсидирование процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам для малого и среднего бизнеса.

По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности будет субсидирована ставка до 8%. Сбербанк согласился дать отсрочку до полугода по уплате основной суммы долга.

Для кинотеатров, организаций дополнительного образования, санаториев и домов отдыха, организаторов выставок и конференций были предусмотрены налоговые льготы.

Поддержку окажут сферам торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела, строительного и девелоперского бизнеса.

Главные условием является приоритет заработной платы, а расходовать средства возможно на бизнес, действующий на территории столицы.

«В основе всех решений власти Москвы - человеческий подход, сплоченность, оперативность. Сегодня люди должны быть уверены, они не брошены на произвол в трудной ситуации. Эта работа продолжается в круглосуточном режиме», — заключил Шапошников.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- В новой Москве открылась инфекционная больница, в которой с 20 апреля будут принимать пациентов с коронавирусом.

- Президент РФ Владимир Путин рассказал, как эпидемия коронавируса повлияет на российское здравоохранение.

Все, что мы сейчас реализуем, должно и в будущем служить охране здоровья людей. <...> Россия обязательно победит эпидемию. <...> И эта победа будет тем весомее, если мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, эффективной и доступной, чтобы качественные, реальные перемены почувствовали наши граждане

- Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал, что при выходе из дома человек должен иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий адрес фактического пребывания. Тем, кто живет в арендованной квартире, нужен договор аренды, а проживающим в апартаментах, в которых нельзя зарегистрироваться, — документ собственности.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что меры по поддержке россиян в условиях Covid‑19 малоэффективны. Администрация президента следит за их соблюдением и все фиксирует.

- Работающие пенсионеры в России получат электронные больничные до 30 апреля. Они оплачиваются за счет средств Фонда соцстрахования напрямую работнику.

- Жителей Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции врачи проконсультируют онлайн. Речь идет о тех пациентах, которые лечатся дома.

- У 31 курсанта Нахимовского училища в Москве подтвердили коронавирус. При этом у всех зараженных самочувствие нормальное.

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.