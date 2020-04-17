РИАМО - 17 апр. Опрос «Чем заняты подмосковные школьники: кружки и секции», который проходил на Школьном портале Московской области по инициативе подмосковного детского омбудсмена Ксении Мишоновой, завершился 15 апреля, в ходе которого выявили наиболее популярные дополнительные занятия учащихся, говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

В опросе приняли участие более 53,5 тысячи школьников в возрасте от семи до 18 лет. 78% опрошенных детей сообщили, что кроме школы посещают какие-либо дополнительные занятия, 22% школьников сообщили, что ничем, кроме основных занятий в школе, не занимаются.

«Для нас важно, было оценить доступность бесплатных дополнительных занятий для подмосковных школьников, и понять, насколько их выбор занятий свободен от мнения взрослых. Очень приятно, что подавляющему большинству – почти 80% опрошенных детей нравится то, чем они занимаются», - сказала Мишонова.

Наиболее популярными дополнительными занятиями стали: спорт (45,5% опрошенных), углубленное изучение отдельных предметов (19%) и художественное творчество (17,6%).

Также популярностью у ребят пользуются танцы (15,8%), программирование, робототехника (5,3%), рукоделие (4,8%), театральное искусство, художественное чтение (4,2%) и техническое творчество (3,2%).

Чуть менее популярны занятия: в различных патриотических объединениях (2,4%), экологические движения (2%), журналистика (1,5%), краеведение (1,3%). Некоторые ребята сообщали о том, что увлекаются киберспортом (0,1%), заняты в волонтерском движении (0,07%), посещают воскресную школу (0,06%). О ведении блога сообщили только шесть участников опроса.

«Особый интерес для нас в этом опросе вызывают те 22 % школьников, которые сообщили, что ничем не занимаются, кроме основных школьных занятий», - добавила омбудсмен.

Среди основных причин этого, помимо большой нагрузки в школе и элементарного нежелания, ребята называли отсутствие интересующих их занятий поблизости, финансовые трудности в семье, ограничения по здоровью.

Мишонова отметила, что пожелания школьников о том, чем бы они мечтали заниматься, если бы у них была возможность самостоятельного выбора, которые также отражены в результатах опроса, будут доведены до глав округов.