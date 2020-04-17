РИАМО - 17 апр. На Московской железной дороге (МЖД) за первый квартал 2020 года зафиксировали свыше 50 попыток кражи железнодорожного имущества на сумму около 300 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В первом квартале 2020 года на МЖД зарегистрировали около 90 правонарушений в отношении объектов ж/д транспорта. В частности, 30 случаев разукомлектования ж/д оборудования, три акта вандализма в отношении подвижного состава, пять случаев наложения посторонних предметов на рельсы, два инцидента обкидывания поездов камнями», – говорится в сообщении.

Одними из самых распространенных правонарушений за три первых месяца 2020 года были попытки кражи ж/д имущества. Всего был зафиксирован 51 случай на сумму примерно 300 тысяч рублей. За совершение правонарушений задержали и доставили в органы правопорядка 74 человека.

Помимо этого, с начала года сотрудники МЖД обнаружили более 275 оставленных без присмотра вещей и предметов. В случае обнаружения забытой вещи состав задерживают для осмотра правоохранительными органами в целях безопасности, и только после проверки поезд отправляется.

Для обеспечения безопасности граждан на МЖД осуществляется круглосуточное наблюдение за инфраструктурными объектами. Проводится совместная работа сотрудников транспортной полиции, железнодорожников и охранных предприятий по недопущению хищений и вандализма.

В МЖД напомнили, что незаконное вмешательство в деятельность ж/д транспорта негативно влияет на движение поездов и влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.