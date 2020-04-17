РИАМО - 17 апр. В Московской области волонтеры получат бесплатный набор из чизбургера и кофе по промокоду в «Макдоналдс» до 30 апреля, а компания ООО «Белла» передала Егорьевской центральной районной больнице первую партию масок, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Целый ряд компаний, работающих в Московской области, выразил готовность поддержать врачей и волонтеров в их тяжелой работе», — отмечается в материале.

В Дубне ООО «ПКФ Блюз» подарил инфекционным больницам кофемашины и капсульное кофе для врачей, работающих с зараженными COVID-19. На следующей недели подарок передадут Химкинской центральной клинической больнице.

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК «Фарма» безвозмездно передала городу четыре тысячи медицинских одноразовых масок, которые отправились в городскую больницу.

В округе Ступино компания «Кимберли Кларк» передаст врачам 30 тысяч штук одноразового белья Depend, чтобы поддержать медик на круглосуточных дежурствах.

В Щелкове предприятие «Сибэкохим» предоставить местным больницам моющее средство с дезинфицирующим эффектом для обработки входных зон и прилегающих территорий.

«Мы рады видеть такой отклик от бизнеса. Предложения от предприятий по поддержке медиков и волонтеров в их работе продолжают поступать. Предложения и инициативы принимаются по электронной почте 0150@mosreg.ru или по номеру горячей линии поддержки бизнеса 0150», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- В новой Москве открылась инфекционная больница, в которой с 20 апреля будут принимать пациентов с коронавирусом.

- Президент РФ Владимир Путин рассказал, как эпидемия коронавируса повлияет на российское здравоохранение.

Все, что мы сейчас реализуем, должно и в будущем служить охране здоровья людей. <...> Россия обязательно победит эпидемию. <...> И эта победа будет тем весомее, если мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, эффективной и доступной, чтобы качественные, реальные перемены почувствовали наши граждане

- Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал, что при выходе из дома человек должен иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий адрес фактического пребывания. Тем, кто живет в арендованной квартире, нужен договор аренды, а проживающим в апартаментах, в которых нельзя зарегистрироваться, — документ собственности.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что меры по поддержке россиян в условиях Covid‑19 малоэффективны. Администрация президента следит за их соблюдением и все фиксирует.

- Работающие пенсионеры в России получат электронные больничные до 30 апреля. Они оплачиваются за счет средств Фонда соцстрахования напрямую работнику.

- Жителей Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции врачи проконсультируют онлайн. Речь идет о тех пациентах, которые лечатся дома.

- У 31 курсанта Нахимовского училища в Москве подтвердили коронавирус. При этом у всех зараженных самочувствие нормальное.

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.