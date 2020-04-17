РИАМО - 17 апр. Доля оплат жилищно-коммунальных услуг онлайн в период карантина по коронавирусу увеличилась на 54%, рост наблюдается последние десять дней, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Воспользоваться услугами расчетного центра абоненты могут, не выходя из дома. Жители оценили удобство пользования дистанционными сервисами в период текущей обстановки по коронавирусу.

«За последние 10 дней доля оплат жилищно-коммунальных услуг онлайн-способом выросла на 54%», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Оплата производится через Единый личный кабинет без комиссии. Там же можно передать показания приборов учета, управлять несколькими лицевыми счетами параллельно, отправлять копии документов, подавать заявления и получать жилищные документы.

Зайти в свой личный кабинет можно с сайта МосОблЕИРЦ: www.мособлеирц.рф либо через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт».

Очное обслуживание в офисах ЕИРЦ временно приостановлено по причине угрозы коронавируса – до 30 апреля 2020 года. Дополнительно клиенты могут обратиться в МосОблЕИРЦ через социальные сети Facebook, «ВКонтакте», Instagram. Телефоны контактного центра: 8(496)245-15-99 и 8(495)374-51-61 (ежедневно с 08:00 до 22:00).

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17 АПРЕЛЯ

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