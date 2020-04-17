РИАМО - 17 апр. Госадмтехнадзор Подмосковья предоставляет служебный транспорт для доставки врачей на дом к пациентам, а также для доставки лекарств, всего за неделю было совершено свыше 150 выездов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Подмосковный Госадмтехнадзор предоставляет медикам собственный служебный транспорт для оперативной работы.

«За неделю сотрудники ведомства и медработники совершили выезды по 157-ми адресам в семи городских округах Подмосковья. Наибольшее число <…> состоялось в Дмитровском городском округе – 66, в Подольске – 38, в Жуковском – 22, в Лотошине – 15», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также в Воскресенске было отработано десять вызовов, а в Одинцове – пять. Инспекторам, которых привлекали для доставки лекарств и развоза врачей по домам, строго указали находиться в средствах индивидуальной защиты, при этом они должны были иметь при себе дезинфицирующее средство и соблюдать меры гигиены.

До 1 мая на территории Подмосковья действует режим обязательной самоизоляции граждан с целью снижения распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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- Президент РФ Владимир Путин рассказал, как эпидемия коронавируса повлияет на российское здравоохранение.

Все, что мы сейчас реализуем, должно и в будущем служить охране здоровья людей. <...> Россия обязательно победит эпидемию. <...> И эта победа будет тем весомее, если мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, эффективной и доступной, чтобы качественные, реальные перемены почувствовали наши граждане

- Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал, что при выходе из дома человек должен иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий адрес фактического пребывания. Тем, кто живет в арендованной квартире, нужен договор аренды, а проживающим в апартаментах, в которых нельзя зарегистрироваться, — документ собственности.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что меры по поддержке россиян в условиях Covid‑19 малоэффективны. Администрация президента следит за их соблюдением и все фиксирует.

- Работающие пенсионеры в России получат электронные больничные до 30 апреля. Они оплачиваются за счет средств Фонда соцстрахования напрямую работнику.

- Жителей Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции врачи проконсультируют онлайн. Речь идет о тех пациентах, которые лечатся дома.

- У 31 курсанта Нахимовского училища в Москве подтвердили коронавирус. При этом у всех зараженных самочувствие нормальное.

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.