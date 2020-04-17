РИАМО - 17 апр. Бесплатными земельными участками администрации городских округов Подмосковья обеспечили 311 многодетных семей за три месяца с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Лидерами по количеству переданных участков стали городские округа Серпухов, Химки, Подольск, Щелково и Чехов. Так, в Серпухове землю получили 87 семей с тремя и более детьми, в Химках - 64 семьи, в Подольске - 18, в Щелкове - 15, а в Чехове – 13 семей», - говорится в сообщении.

Участки получили более 27 тысяч семей с тремя и более детьми с 2011 года, когда вступил в действие закон Московской области об обеспечении участками многодетных семей.

Лидерами по количеству обеспеченных за это время семей стали городские округа Щелково, Богородский, Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский и Дмитровский.

В Щелкове муниципальные власти обеспечили землей 1615 семей, в Богородском - 1085 семей, в Орехово-Зуевском округе – 1075 семей, в Сергиево-Посадском – 1030 семей, а в Дмитровском – 920 семей.