РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 апр. Глава Балашихи Сергей Юров проверил готовность роддома в микрорайоне Саввино к приему пациентов с коронавирусной инфекцией, перепрофилированные помещения на 400 мест в ближайшие дни примут первых пациентов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В пятницу вместе с представителями администрации округа Юров осмотрел перепрофилированные помещения роддома и пообщался с главным врачом Натальей Алимовой. В медучреждении создали 400 койко-мест, которые оснащены подводом медицинских газов, 23 аппаратами ИВЛ, вентиляцией, позволяющей размещать до 40 тяжелобольных взрослых и 20 детей, дополнительно будут поставлены КТ.

«На данный момент зараженные коронавирусной инфекцией проходят лечение в других стационарах Московской области. На территории нашего округа мы принимаем больных с пневмонией, размещая их на территории 3-го филиала Балашихинской областной больницы. В соответствии с задачей, которую поставило правительство РФ и губернатор региона, нам необходимо предусмотреть койки для коронавирусных больных. Роддом в Савино был закрыт сначала на профилактику. Были проведены необходимые проектные работы для того, чтобы переоборудовать учреждение под инфекционную больницу», - сказал Юров.

Он отметил, что главная задача, которая стояла перед проектировщиками - спроектировать таким образом, чтобы провести минимальные изменения в конструктив роддома.

«Нам это удалось. Рассчитываем, что в течение 2-3 дней мы дооснастим этот роддом и дальше он уже будет работать как больница», - подчеркнул Юров.

По его словам, в больницу поступают необходимые средства индивидуальной защиты для врачей и лекарства. По поручению губернатора был проработан вопрос по проживанию врачей. Подготовлены гостиницы, где они будут размещаться, предусмотрено питание.

«Сейчас переводим сюда дополнительные кадры из Балашихинской областной больницы, из наших поликлиник для того, чтобы дообеспечить учреждение врачебным персоналом», - заключил Юров.

На перепрофилирование роддома ушло около 3 недель.

На территории роддома провели благоустройство территории, сделали новую станцию дезинфекции и подъездную дорогу для автотранспорта. Установили хлоратор для очистки всех сточных вод. Кроме этого были продезинфицированы машины скорой помощи.

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