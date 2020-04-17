РИАМО - 17 апр. Гуманитарная помощь в виде тонны овощей, предназначенных пожилым людям и медикам, поступила в городской округ Воскресенск от общественного движения «Общероссийский народный фронт», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Воскресенск.

«Волонтеры, представители общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и активисты мотоклуба «Ночные волки» доставят овощи пожилым людям, проживающим в домах престарелых, а также врачам городского округа, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

Волонтеры действуют исключительно по доброй воле и не получают за свой труд финансового вознаграждения. К волонтерскому движению в Воскресенске присоединяется все большее число неравнодушных людей. Среди них – и депутаты городского округа.

Народные избранники на свои денежные средства на днях закупили продуктовые наборы нуждающимся и доставили их по адресам. Проживающие в различных микрорайонах и населенных пунктах жители получили необходимую помощь.

20 продуктовых наборов доставили тем, кому они были особенно нужны, так как депутаты хорошо знают ситуацию на своих избирательных участках.

В доставке продуктов помогали добровольцы местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и православного молодежного объединения «Ойкумен».

На фоне распространения коронавируса нового типа Covid-19 в Московской области ввели режим повышенной готовности. Выйти из дома можно только по веской причине, для поездок на транспорте нужен специальный цифровой пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- В новой Москве открылась инфекционная больница, в которой с 20 апреля будут принимать пациентов с коронавирусом.

- Президент РФ Владимир Путин рассказал, как эпидемия коронавируса повлияет на российское здравоохранение.

Все, что мы сейчас реализуем, должно и в будущем служить охране здоровья людей. <...> Россия обязательно победит эпидемию. <...> И эта победа будет тем весомее, если мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, эффективной и доступной, чтобы качественные, реальные перемены почувствовали наши граждане

- Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал, что при выходе из дома человек должен иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий адрес фактического пребывания. Тем, кто живет в арендованной квартире, нужен договор аренды, а проживающим в апартаментах, в которых нельзя зарегистрироваться, — документ собственности.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что меры по поддержке россиян в условиях Covid‑19 малоэффективны. Администрация президента следит за их соблюдением и все фиксирует.

- Работающие пенсионеры в России получат электронные больничные до 30 апреля. Они оплачиваются за счет средств Фонда соцстрахования напрямую работнику.

- Жителей Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции врачи проконсультируют онлайн. Речь идет о тех пациентах, которые лечатся дома.

- У 31 курсанта Нахимовского училища в Москве подтвердили коронавирус. При этом у всех зараженных самочувствие нормальное.

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.