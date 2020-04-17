РИАМО - 17 апр. Заявку на участие в программе «Социальная ипотека» во время периода самоизоляции можно подать дистанционно через электронную почту, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Программа «Социальная ипотека» востребована среди молодых специалистов. В прошлом году было подано 90 заявок от молодых ученых и 96 заявок от молодых уникальных специалистов.

«Получателями ипотеки стали по 50 специалистов каждой категории. В этом году также планируется выдать 100 сертификатов», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Для участия в программе нужно оцифровать необходимые документы (список находится по ссылке) и отправить их по электронной почте ответственному специалисту: по категории «молодой ученый и специалист» – RozhkovaOV@mail.ru, а по категории «молодой уникальный специалист» – Dubovitskayasm@mosreg.ru.

Кроме того, к письму нужно приложить обращение в следующей форме: «Я, ФИО, направляю документы для участия в II этапе подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», утвержденной постановлением правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы» по категории (указать соответствующую категорию), контактные данные (телефон, почта, адрес)».

После снятия режима самоизоляции заявителям нужно будет предоставить оригиналы документов в ведомство.

Дополнительную информацию о программе «Социальная ипотека» можно получить по телефону горячей линии 0150 и по электронной почте 0150@mosreg.ru.