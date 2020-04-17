РИАМО - 17 апр. Покупать куличи к Пасхе во время распространения коронавируса можно без опаски, но важно соблюдать правила гигиены и дезинфицировать упаковку продукта, сообщила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

«Вы можете испечь кулич сами, можете купить готовый, как покупаете хлеб, в этом нет никакой проблемы, это абсолютно безопасно. Но важно покупать кулич в вакуумной упаковке и обрабатывать ее после возвращения домой», - сказала Бережная в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что вакуумную упаковку нужно обязательно продезинфицировать, поскольку неизвестно, где хранился продут и как он доставлялся. Если упаковка оказалась негерметичной, необходимо поменять товар.

Врач посоветовала красить яйца только пищевыми красителями, но можно обойтись и без них. Так, наиболее безопасный способ украсить яйца – надеть на них специальные конвертики, которые сначала следует окунуть в кипяток, а затем надеть на яйцо, как перчатку. Допускается использовать шелуху лука и свеклу.