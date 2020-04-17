РИАМО - 17 апр. Более 30 ресторанов из 13 городов Подмосковья присоединились к марафону «Гастрономическая карта России», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Речь идет о таких городах, как Волоколамск, Дмитров, Зарайск, Истра, Клин, Коломна, Красногорск, Одинцово, Подольск, Руза, Сергиев Посад, Серпухов и Солнечногорск.

«Сейчас мы все являемся «заложниками» вынужденного карантина. Марафон федерального проекта «Гастрономическая карта России» направлен на поддержку одной из самых пострадавших от вируса сфер - сферы туризма и гостеприимства. В это время как никогда важно поддержать и оказать посильную помощь собственникам малого бизнеса, поварам из любимых ресторанов, пекарям в семейных кафе, производителям продуктов питания в вашем городе», - рассказала координатор и автор проекта Екатерина Шаповалова.

Все участники марафона работают в масках и перчатках, соблюдая все меры предосторожности, чтобы избежать заражения коронавируса.

Представители подмосковных ресторанов говорят, что марафон – хорошая для них возможность познакомить местных жителей с их кухней.

Федеральный проект «Гастрономическая карта России» объединил рестораны, семейные пекарни, кафе, производителей локальных продуктов из 30 регионов, чтобы провести марафон – показать и рассказать о том, как малый и средний бизнес справляются в период пандемии коронавируса.