РИАМО - 17 апр. Следователи возбудили уголовное дело в отношений компаний «Сбыт Сервис» и «Аск» по факту хищения больше 400 миллионов рублей при строительстве многоквартирного дома, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

В ведомстве полагают, что с 2013 года по настоящее время компания «Сбыт и Сервис» строила многоквартирный дом в Чехове. Генеральным подрядчиком по строительству этого объекта являлась фирма «Аск».

«В ходе ведения строительства руководство компании получило на расчетные счета от более 120 дольщиков денежные средства по договору долевого строительства в сумме более 400 миллионов рублей. В дальнейшем эти денежные средства были переведены на расчетные счета подконтрольных компаний на цели, не связанные со строительством», - говорится в сообщении.

Следователи изучат выписки движения денег по расчетным счетам организации. Кроме этого, проверят контрагенты строительной компании. Следствию предстоит установить в каком объеме и на какие цели расходовались средства дольщиков.