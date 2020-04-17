РИАМО - 17 апр. Жители Подмосковья в опросе заявили, что местным библиотекам нужно продлить график работы до 21:00 или даже до 22:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Опрос прошел на портале «Добродел». В нем приняли участие жители Подмосковья в возрасте от 18 до 55 лет и старше.

«Поскольку есть запрос, нам кажется правильным скорректировать график работы библиотек в городах, чтобы можно было в течение всего дня предоставлять разнообразные услуги (утром, например, «Библионяня», вечером – просветительские проекты для молодежи). Активно внедряем системное расписание с мастер-классами по риторике, курсами английского языка, лекциями по урбанистике и экономике», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Также опрос показал, что для жителей современное пространство библиотек – это не только книги, свежий ремонт и удобная мебель, но и наличие зарядных устройств для гаджетов, скоростной бесплатный интернет, тихий уголок, где можно в спокойной обстановке поработать на компьютере и попить кофе.

Большинство респондентов заявили, что библиотеки для них – пространство для самообразования и развития, творческих встреч и просветительских проектов.

Кроме того, сейчас интерес к ресурсам библиотекам увеличился в пять раз. Ежедневно 330 библиотек Московской области проводят более 500 видео-трансляций.