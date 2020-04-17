РИАМО - 17 апр. Трехстороннее соглашение об изменении границ ОЭЗ «Дубна» на 62,3 гектара подписали в Московской области 13 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Решение о расширении зоны было принято в прошлом году. Сейчас «Дубна» является самой многочисленной ОЭЗ России, в которой насчитывается уже 170 резидентов.

«На новые территории планируется привлечь 16 технологичных компаний и создать порядка 2 тысяч новых рабочих мест. Объем инвестиций, которые планируется привлечь в реализацию этих проектов, может составить 15 миллиардов рублей», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В соответствии с подписанным документом два участка особой экономической зоны на левом берегу суммарной площадью 62,3 гектара, оставаясь в муниципальной собственности, переданы в управление и распоряжение управляющей компании «Дубна». Таким образом, территория подмосковной ОЭЗ увеличена с 217 до 279 гектаров.