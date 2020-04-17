РИАМО - 17 апр. Полиция задержала безработного жителя столицы 54 лет, который незаконно хранил оружие и боеприпасы в своей квартире, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире на Окской улице были обнаружены, изъяты и направлены на экспертизу предметы, похожие на револьверы, пистолет и два магазина к нему, охотничьи ружья, более 220 патронов, пули и гильзы, а также приспособление для снаряжения патронов», — отмечается в материале.

Один из револьверов был переделан самодельным способом, из него сделали короткоствольное гладкоствольное огнестрельное оружие. Пистолет относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, и он пригоден для стрельбы.

Остальные изъятое оружие находится на экспертизе.

У задержанного есть разрешение на хранение трех ружей. Незаконно хранимое оружие он приобретал в Интернете.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». С подозреваемого взяли подписку о невыезде.