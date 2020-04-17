РИАМО - 17 апр. В Москве в поселке Коммунарка задержали мужчину, который подозревается в краже телефона у матери, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«Материальный ущерб составил около 12 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Молодой человек 1997 года рождения, угрожая матери ножом, украл ее телефон и скрылся. У задержанного изъяли нож и телефон.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».