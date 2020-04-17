РИАМО - 17 апр. В подмосковном Клину закончили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 41-летнего местного жителя, которого обвиняют в умышленном поджоге автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник облил бензином покрышку заднего правого колеса автомобиля иностранного производства, оставшуюся часть бензина бросил под машину и поджег зажигалкой заднее правое колесо данной автомашины. Автомобиль полностью уничтожен. Сумма ущерба составила 900 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что из-за пожара еще две машины пришли в негодность, а три автомобиля получили повреждения. Общая сумма причиненного ущерба превысила 2,5 миллиона рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ, мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Обвиняемый находится под действием подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.