РИАМО - 18 апр. В столице в субботу впервые проведут краеведческий онлайн-диктант, его приурочили к 20-й годовщине Дней исторического и культурного наследия Москвы, говорится в сообщении пресс-службы городского департамента культурного наследия.

В Международный день охраны памятников и достопримечательных мест поучаствовать в диктанте смогут все желающие в течение всего дня, с 11:00 до 22:00. Диктант об объектах культурного наследия «Московский код» проведут на портале «Узнай Москву».

«Любой желающий может проверить свои знания о Москве, а заодно узнать интересные факты о меценатах и архитекторах, благодаря которым в столице появились многие знаменитые здания. Возрастных ограничений нет, поэтому мы приглашаем горожан участвовать всей семьей», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В диктанте будет 40 вопросов в текстовом формате, которые подготовили преподаватели МГУ имени М. В. Ломоносова, историки и краеведы. После каждого вопроса будет представлен правильный развернутый ответ. Время выполнения теста – 1,5 часа.