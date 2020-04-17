РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. Житель подмосковного Подольска попросил депутата Московской областной Думы Павла Максимовича разъяснить введенные меры по соблюдению режима самоизоляции, с которыми он был не согласен.

«Сегодня (17 апреля - ред,) ко мне обратился житель городского округа Подольск по вопросу соблюдения режима самоизоляции. Гражданин не согласен с введенными мерами и попросил разъяснения по данному вопросу. Мною были даны пояснения, что самоизоляция – это комплекс ограничительных мер для населения, которые вводит правительство на определенный срок для борьбы с распространением опасного заболевания», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что нужно соблюдать режим: не выходить на улицу без острой необходимости, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать все рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, предложенные медицинским сообществом. Если соблюдать все меры предосторожности, то это позволит как можно скорее победить пандемию и вернуться к обычному ритму жизни.

«Карантин – это способ остановить распространение коронавируса, поэтому нужно и важно объединиться для борьбы с этим недугом», - отметил Максимович.

На сегодняшний день на территории РФ выявлено 32008 подтвержденных случаев заражения COVID-19. В Московской области 3 526 заражений, 126 выздоровлений и 40 смертей.