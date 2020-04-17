РИАМО - 17 апр. Жители Московской области, соблюдающие режим самоизоляции, стали чаще обращаться за помощью к волонтерам от партии «Единая Россия», число запросов растет с каждым днем, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Во время эпидемии коронавирусной инфекции жители Подмосковья всех возрастов должны соблюдать домашний режим. Это особенно важно для пожилых и хронически больных людей.

«Если еще в марте в день мы получали около 200 запросов со стороны жителей из группы риска, то сейчас их становится все больше – около 400 ежедневно», – сказал спикер Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Такая тенденция связана с тем, что число добровольцев увеличилось. Немаловажен и тот факт, что многие одинокие пожилые жители просят приносить им продукты каждую неделю.

«Сейчас партия вместе с волонтерами и органами соцзащиты обзванивают порядка 8-9 тысяч человек в день. Всего с начала введения режима самоизоляции сделано звонков свыше 275 тысячам людей, из них о помощи попросили более 9 тысяч», – отметил Брынцалов.

По его словам, волонтеры успевают реагировать на просьбы жителей оперативно.

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