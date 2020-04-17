РИАМО - 17 апр. Работы по завершению строительства домов-долгостроев в Подмосковье будут выполняться по установленному графику, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Приняты очень важные решения о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков. Это позволит нам завершить долгострой в том графике, который был запланирован», - написал Воробьев в Instagram.

Он добавил, что решать все возникающие вопросы с застройщиками будет заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин. ⠀

Губернатор также подчеркнул, что строительная сфера для Подмосковья очень важна.

«Мы в Подмосковье строим очень много, прежде всего жилья, и вводим больше всех в стране. В прошлом году — 8 миллионов квадратов. Эта отрасль имеет особое значение и для людей, и для нашей экономики», - сказал Воробьев.

По его словам, сейчас на этапе строительства в регионе находятся 1,5 тысячи домов. В данной сфере заняты более 300 тысяч человек.