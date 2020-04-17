РИАМО - 17 апр. Благодаря решению президента граждане, взявшие ипотеку в Московской области, в скором времени смогут сохранить заметную часть своего семейного бюджета, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил запустить в стране льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% годовых для покупки нового жилья комфорт-класса. В регионах его стоимость должна быть до 3 миллионов рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — до 8 миллионов рублей.

«Если раньше она (ипотека – ред.) была в лучшем случае 9%, и платеж за двушку, как говорят в народе, стоимостью 8 миллионов составлял 57,5 тысяч рублей в месяц, то сейчас при ставке 6,5% он будет на 10 тысяч меньше — 47,7 тысячи. То есть ипотека станет более доступной и ляжет меньшим бременем на семейный бюджет», - написал Воробьев в Instagram.

Он добавил, что шесть из десяти квартир в подмосковных новостройках покупаются в ипотеку.

Также Воробьев сообщил, что в регионе сохранятся льготные программы, которыми можно воспользоваться при приобретении квартиры.

«Это социальная ипотека для врачей, педагогов, молодых ученых. И семейная ипотека — минус 3% к базовой ставке для тех, у кого в этом году родился первенец», - заключил Воробьев.

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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