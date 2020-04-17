РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 апр. Сотрудники Гоасвтоинспекции подмосковного Подольска начали работать в усиленном круглосуточном режиме в период самоизоляции горожан из-за коронавируса, они проверяют цифровые пропуска или просят оформить их на месте, сообщил глава горокруга Николай Пестов.

«По данным «Яндекса», индекс самоизоляции в Подольске на 17:00 сегодня (17 апреля – ред.) составлял 3,3. Очевидно, что движение машин и пешеходов в округе продолжается, оно достаточно активное. Не все с пониманием относятся к ограничительным мероприятиям. В этой связи правоохранительные органы работают в усиленном круглосуточном режиме, в том числе на въездах и выездах из города, проверяя наличие цифровых пропусков у водителей автотранспорта», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Организовано четыре блокпоста: улица Орджоникидзе – улица Машиностроителей, улица Кирова (круговое движение) – съезд с Южного обхода, Домодедовское шоссе, проспект Юных Ленинцев. Тем, кто по какой-то причине выехал без пропуска, разъясняют ситуацию и просят оформить его на месте.

Пестов напомнил, что цифровой пропуск можно оформить в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на портале госуслуг. Он попросил по возможности соблюдать режим самоизоляции, беречь себя и окружающих.