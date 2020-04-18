РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 апр. Жители Люберец в субботу смогут принять участие в онлайн-диктанте «Московский код», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Онлайн-диктант посвящен объектам культурного наследия столицы.

«Пройдет диктант на портале «Узнай Москву». Все желающие смогут присоединиться к нему с 11:00 до 22:00. В диктанте будет 40 вопросов в текстовом формате, которые подготовили преподаватели МГУ имени М. В. Ломоносова, историки и краеведы. Решить весь тест необходимо за 1,5 часа», - говорится в сообщении.

По окончании диктанта участники получат электронный сертификат о прохождении.