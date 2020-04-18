РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 апр. Схему движения ряда автобусов в подмосковном Красногорске изменили из-за перекрытия выезда с Волоколамского шоссе на МКАД, сообщается в Instagram-аккаунте «Мострансавто».

С субботы и по 25 ноября в Москве полностью перекрыты выезд с Волоколамского шоссе при движении в сторону области на внешнюю сторону МКАД и выезд на внешнюю сторону МКАД при движении из района Митино на Волоколамское шоссе в сторону области.

«Временно изменяется схема движения шести маршрутов. В объезд будут следовать автобусы маршрутов: №1095 Красногорск (микрорайон Павшинская пойма) – Москва (улица Рословка), №436 дом правительства Московской области – Москва (метро «Тушинская»), – говорится в сообщении.

Кроме того, изменилась схема движения автобусов, следующих от Волоколамска, Лотошина, Шаховской и Рузы до автостанции «Тушинская».

«На маршруте №436 временно отменена остановка «Платформа Трикотажная» по направлению к дому правительства МО», – заключается в сообщении.