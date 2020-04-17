РИАМО - 17 апр. Единый регламент работы строительных компаний во время эпидемии коронавирусной инфекции введут в Подмосковье на следующей неделе, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, с одной стороны важно учесть безопасность людей, с другой — обеспечить продолжение строительства.

«Мы в свою очередь отработали с каждой строительной компанией. Наша цель — разработать единый, удобный, безопасный регламент. Введем его в начале следующей недели», - написал Воробьев в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что при первой возможности в регионе «откроют стройку», поэтому девелоперы должны к этому подготовиться.

«Мы понимаем — здесь очень важно выдержать баланс: и карантин соблюсти, и стройку не положить на бок, чтобы всем вместе не остаться потом у разбитого корыта», - заключил Воробьев.

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17 АПРЕЛЯ

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