РИАМО - 17 апр. Власти Подмосковья обсудили ситуацию касательно трудовых мигрантов в условиях коронавируса, было принято решение проконтролировать места проживания 340 тысяч иностранцев и ввести ограничительные меры, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В Московской области на миграционном учете состоит около 340 тысяч иностранных граждан, оказавшихся в затруднительном положении в связи с вводимыми ограничениями в условиях распространения коронавирусной инфекции», – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Он добавил, что на данный момент стоит важная задача по контролю мест работы и проживания иностранных граждан.

По официальным данным, больше всего мигрантов проживает в таких городских округах, как: Люберцы, Балашиха, Мытищи, Долгопрудный, Домодедово, Подольск, Красногорск, а также в Раменском городском округе и Одинцовском городском округе.

Для глав городских округов поставили задачу проверить все места проживания иностранцев: общежития и хостелы, стройгородки и обеспечить совместно с органами правопорядка соблюдение в данных местах ограничительных мероприятий.

Работодателям посоветовали воздержаться от массовых увольнений трудовых мигрантов в условиях коронавируса и по возможности оказывать им необходимые меры поддержки.

В Подмосковном Едином миграционном центре организовали горячую линию по телефону: +7(926)920-03-48, по которому любой человек, который обладает сведениями о местах проживания иностранных граждан, может сообщить эти адреса для организации контроля. Также можно отправлять письма на электронную почту: info@migrantcenter.ru.

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17 АПРЕЛЯ

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