РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 апр. Для поддержки медицинских работников предприниматели Люберец передали врачам и медсестрам Люберецкой областной больницы гуманитарную помощь, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для наших медицинских учреждений. Сегодня Люберецкие врачи работают не покладая рук, чтобы стабилизировать ситуацию. Предприниматели нашего округа не остаются в стороне. Так, компания Mr.Doors передала в качестве гуманитарной помощи для медучреждений защитные маски, компания «Лидер» – комбинезоны и «Тройка-Рэд» – защитные очки», – отметил Ружицкий.

По словам главы округа, поддержка люберецким медикам будет оказываться в течение всего режима самоизоляции.