РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 апр. Администрация городского округа Люберцы отдала весь автопарк под нужды волонтеров, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.

«В Люберцах можно наблюдать небывалую сплоченность власти, общественных организаций, обычных жителей города. Город пока находится в лидерах по распространению коронавирусной инфекции, думаю, тут влияет близость с Москвой, но именно общая беда и сплотила нас всех. Администрация отдала весь автопарк под нужды волонтеров. Депутаты города, в том числе и я, выделяем средства волонтерам, у которых есть личный транспорт, на бензин», – сказал Коханый.

Он отметил, что военно-патриотический клуб «Воинская Дружина» и люберецкий филиал «РосМолСпорт МО» также обеспечивают волонтеров транспортом с водителями.

«Ведь сейчас основная работа легла на плечи волонтеров – молодогвардейцев, представителей Молодежного парламента города – и органы власти должны чутко относиться к каждой их проблеме, которая мешает им оказывать помощь социально незащищенным категориям: доставлять продукты и лекарства», – добавил Коханый.

Помогают и юнармейцы – шьют маски волонтерам, муниципальный филиал Федерации бокса РФ закупил индивидуальные средства защиты и также передал их волонтерам.

«Одним словом – город сплотился, оперативно решаются проблемы как жителей, которые находятся на самоизоляции, так и волонтеров», – заключил Коханый.