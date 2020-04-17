РИАМО - 17 апр. В подмосковной Шатуре спасатели вывели из леса на дорогу двух заблудившихся грибников, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Вызов оператору системы-112 поступил от самих грибников, которые отправились в лес за первыми грибами.

«Нам поступил вызов о том, что в лесу недалеко от села Власово городского округа Шатура заблудились мужчина и женщина. Мы связались с пострадавшими по телефону, успокоили их и определили примерный квадрат поисков. Оказалось, что потерявшиеся приехали на машине за первыми грибами - сморчками, но, отойдя далеко от машины, заблудились», - сказал спасатель Руслан Кулаев.

Грибников удалось найти и вывести из леса в течение часа. Спасенные находились в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь им не потребовалась.