РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 апр. В городском округе Щелково за сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего на территории округа выявлено 54 подтвержденных случая, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

Всего за день на территории Московской области выявили 472 новых случая инфицирования коронавирусом.

«На 16 апреля количество заболевших в Щелкове составляло 35 человек, за прошедшие сутки выявлено 19 больных. Сейчас эта цифра составляет 54 человека», - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе зафиксировано 3526 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 40 человек. Выздоровели и выписались 126 человек.

Жителям настоятельно рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов использовать защитную маску и перчатки.

По всем вопросам, касающимся коронавируса, жители городского округа Щелково могут обратиться по телефону областной горячей линии: 8(800)550-50-30 или по телефону горячей линии главного врача Щелковской областной больницы: 8(968)003-22-44.