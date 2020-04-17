РИАМО - 17 апр. Еще 53 новых павильона ожидания транспорта появились на остановках наземного транспорта в районе Кутузовского проспекта и Можайского шоссе в столице, говорится в сообщении «Мосгортранса».

В скором времени там можно будет зарядить гаджет с помощью USB-разъемов.

«Безопасность проконтролируют камеры наблюдения. В непогоду павильоны защитят от дождя и ветра, а в жаркие летние дни здесь можно укрыться от солнца», – говорится в сообщении.

В прошлом году на остановках установили более 1,7 тысячи павильонов ожидания нового образца – их оборудуют табло с информацией о прибытии наземного транспорта, а на самых востребованных остановках размещают автоматы по продаже билетов.

В настоящий момент в Москве установлены почти три тысячи таких павильонов.