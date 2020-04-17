РИАМО - 17 апр. В Балашихе предъявили обвинение местному жителю в покушении на убийство водителя такси из корыстных побуждений, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«14 апреля 2020 года около одного из домов, расположенных на улице Кольцевая в городе Балашихе, обвиняемый отказался оплачивать услуги по перевозке и нанес водителю ножевые непроникающие колото-резаные ранения шеи, после чего скрылся», – отмечается в материале.

Злоумышленником оказался 40-летний житель Балашихи. Он отказался оплачивать услуги по перевозке и нанес водителю ножевые непроникающие колото-резаные ранения шеи, после чего скрылся.

В ходе проведения следственных мероприятий обвиняемого задержали. Следователи установили, что обвиняемый был неоднократно судим. В ближайшее время в отношении него изберут меру пресечения.

Местному жителю предъявили обвинение в покушении на убийство водителя такси из корыстных побуждений по части 3 статьи 30, пункта «з» и части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Убийство»).