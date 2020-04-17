РИАМО - 17 апр. Свыше девяти больниц Подмосковья получат дополнительные мощности (более 5,6 мегаватт), которые нужны для бесперебойной работы нового медицинского оборудования, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Это связано с тем, что многие учреждения здравоохранения перепрофилированы сейчас для лечения пациентов с коронавирусом.

«Министерством энергетики Московской области организовано всестороннее сопровождение вопроса технологического присоединения объектов здравоохранения, которые требуют дополнительных мощностей для переоборудования под инфекционные центры. В активной проработке находятся девять учреждений», – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Дополнительную мощность свыше 1,2 тысячи киловатт получит клинический центр восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде, 1,3 тысячи киловатт появится у московской областной детской больницы, 797 киловатт создадут для жуковской ГКБ.

Кроме того, дополнительно 800 киловатт появится у солнечногорской ЦРБ, по 90 киловатт – у коломенской и егорьевской ЦРБ. Допмощность создадут на 1000 киловатт у городской больницы в Бронницах и 300 киловатт у областной больницы Наро-Фоминска.