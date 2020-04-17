РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 апр. Федерация бокса России передала спорткомитету администрации Люберец 246 наборов с масками и антисептиком в рамках всероссийской акции «Бокс Помогает», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В пятницу Федерация бокса России передала спорткомитету администрации городского округа Люберцы 246 наборов с одноразовыми масками и дезинфекторами для рук в рамках всероссийской акции #БоксПомогает», - говорится в сообщении.

Волонтеры доставят их жителям округа, которые обратились на горячую линию: 8(800)222-55-25. Акция стартовала 31 марта. За это время жителям Люберец было передано 2,5 тысячи подобных наборов.