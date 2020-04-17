РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 апр. В ходе субботников коммунальщики очистили от мусора и валежника 56 гектаров территорий парков в подмосковном Красногорске, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Генеральная уборка территории округа продолжается. Промежуточный итог субботников в парках Красногорска: 56 гектаров территории очищено, 37 мешков мусора собрано и вывезено, 36 кубометров валежника отправлено на переработку», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что на текущей неделе уборки прошли в городском парке и парке «Ивановские пруды», а также детском городке «Сказочный». На очереди – экопарк «Губайловский». Все работы проводятся с соблюдением санитарных норм и без участия жителей.

«А пока – не устаем повторять: дорогие красногорцы, берегите себя и близких, оставайтесь дома и будьте здоровы», – заключила Хаймурзина.