РИАМО - 17 апр. Число транспорта на дорогах Московской области в четверг, 16 апреля выросло на 9% по сравнению с днем ранее, но опустилось на 25% по сравнению с прошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«Накануне заторы были зафиксированы только в Лобне на улицах Батарейной и Киово. На областных дорогах задержано 22 водителя в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

Кроме того, падает и количество нарушений правил дорожного движения – 69 тысяч за сутки. А это на 9% меньше по сравнению со средой. Однако это все равно больше на 16%, чем за аналогичный период прошлого года.

Накануне в Подмосковье произошло два ДТП, в которых пять человек получили травмы.

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