РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 апр. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» совместно с казаками и представителями добровольной народной дружины в рамках работы по предупреждению распространения коронавируса рассказали жителям Балашихи и Реутова о правилах личной безопасности в режиме самоизоляции, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Целью мероприятия является реализация комплекса мер, направленных на предупреждение распространения инфекции на территории оперативного обслуживания.

«Стражи правопорядка информировали граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции и правил личной безопасности, напомнили об ответственности за нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, разъяснили меры временных ограничений», - говорится в сообщении.

В ходе бесед полицейские рекомендовали жителям не рисковать здоровьем и оставаться дома, соблюдать гигиенические меры, использовать предметы индивидуальной защиты при нахождении в общественных местах.