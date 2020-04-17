РИАМО - 17 апр. В пяти московских больницах начали возводить временные сооружения, в которых лечение смогут продолжить выздоравливающие коронавирусные больные, в еще четырех медучреждениях предстоит начать работы, говорится в сообщении оперативного штаба столицы.

В сооружениях расположатся койки для пациентов, которые уже идут на поправку. Такая мера позволит в кратчайшие сроки создать дополнительные места в больницах.

«Возведение каркасно-тентовых конструкций обеспечит дополнительные мощности для наблюдения пациентов. В этих временных сооружениях будут созданы все условия для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков. Всего планируется оборудовать до 1200 коек», — говорится в сообщении.

Во временные помещения будут переводить больных, которые уже не нуждаются в серьезной медицинской помощи, но и выписывать их домой тоже пока преждевременно.

Все мобильные модули будут отапливаться — либо от тепловой сети больниц, либо от электричества. Также к ним подведут горячую и холодную воду. В каждой палате будет собственный санузел и телевизор.

Площадь одного сооружения составит от 800 до 1,4 тысячи метров. Предполагаются, что работы завершат до конца апреля.

Постройки уже начали возводить в НИИ Склифосовского, горбольнице №1 имени Пирогова, городской клинической больнице №24. Кроме того, койки для выздоравливающих появятся больнице №15 имени Филатова и в больнице в Коммунарке.

В ближайшее время работы по воздвижению построек также начнутся в городских клинических больницах имени Юдина, №52, №67 имени Ворохобова и в инфекционной больнице №2.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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