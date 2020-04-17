РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 апр. В спа-отеле «Артурс» в Мытищах содержатся на 14-дневном карантине 74 человека, прибывшие из стран с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

На территории МУ МВД России «Мытищинское» располагаются два пункта обсервации для граждан, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В них размещены граждане на 14-дневный карантин.

«В пятницу член общественного совета при МУ МВД России «Мытищинское» Сергей Сальный посетил один из пунктов обсервации, общественник проверил работу сотрудников во время охраны общественного порядка у спа-отеля «Артурс», где расположены, 74 человека прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой», - говорится в сообщении.

Сальный морально поддержал сотрудников, отметил важность и необходимость работы в борьбе с эпидемией и отметил добросовестное выполнение служебного долга полицейских взвода охраны подозреваемых и обвиняемых ИВС МУ МВД России «Мытищинское» старшего лейтенанта полиции Нимгира Мучкаева и старшину полиции Дмитрия Кочергина. Общественник поблагодарил их и пожелал им крепкого здоровья.