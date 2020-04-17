РИАМО - 17 апр. В новой Москве открылась инфекционная больница, в которой с 20 апреля будут принимать пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Новую инфекционную больницу в поселении Вороновское ТиНАО в пятницу открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
Строительство больницы началось 12 марта по указу мэра Москвы. Для стройки выбрали свободную территорию в поселении Вороновское. Рабочие использовали быстровозводимые конструкции.
Данный инфекционный центр представляет собой автономный профильный стационар, где пациентам с коронавирусом будут оказывать все виды медицинской помощи. Центр отличается от других коронавирусных стационаров тем, что он не является временным, а может прослужить несколько десятилетий.
После того, как пандемия закончится, стационар в новой Москве сможет принимать больных с любыми видами инфекций. Больница вмещает 800 коек с возможностью расширения до 900 коек и возможностью трансформации каждой койки под реанимационную.
Пациентов стационара будут размещать в специальных двухместных боксах с двумя шлюзами, которые исключат перенос инфекции. Также в центре смонтировали современные системы вентиляции, дезинфекции, очистки стоков, сформирован периметр безопасности.
Всего на участке площадью около 40 гектаров рабочие построили порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежития для медперсонала. На вертолетной площадке могут разместиться три геликоптера одновременно.
В больницу закупили около 100 тысяч единиц оборудования, в том числе защитные костюмы для медиков. Мощность лабораторного блока позволит проводить более 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки.
Всего в Москве зафиксировали 16146 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В зависимости от состояния пациенты проходят лечение в стационарах или на дому.
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Текстовая трансляция
17 АПРЕЛЯ
- Главные новости дня в карточках
- В новой Москве открылась инфекционная больница, в которой с 20 апреля будут принимать пациентов с коронавирусом.
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- Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал, что при выходе из дома человек должен иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий адрес фактического пребывания. Тем, кто живет в арендованной квартире, нужен договор аренды, а проживающим в апартаментах, в которых нельзя зарегистрироваться, — документ собственности.
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