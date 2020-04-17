РИАМО - 17 апр. В новой Москве открылась инфекционная больница, в которой с 20 апреля будут принимать пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Новую инфекционную больницу в поселении Вороновское ТиНАО в пятницу открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

«Новая инфекционная больница построена с нуля всего за месяц. Благодаря новому стационару город получил еще почти тысячу полноценных, хорошо оснащенных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В понедельник, 20 апреля, новый стационар примет своих первых пациентов», – сказал Собянин.

Строительство больницы началось 12 марта по указу мэра Москвы. Для стройки выбрали свободную территорию в поселении Вороновское. Рабочие использовали быстровозводимые конструкции.

Данный инфекционный центр представляет собой автономный профильный стационар, где пациентам с коронавирусом будут оказывать все виды медицинской помощи. Центр отличается от других коронавирусных стационаров тем, что он не является временным, а может прослужить несколько десятилетий.

После того, как пандемия закончится, стационар в новой Москве сможет принимать больных с любыми видами инфекций. Больница вмещает 800 коек с возможностью расширения до 900 коек и возможностью трансформации каждой койки под реанимационную.

Пациентов стационара будут размещать в специальных двухместных боксах с двумя шлюзами, которые исключат перенос инфекции. Также в центре смонтировали современные системы вентиляции, дезинфекции, очистки стоков, сформирован периметр безопасности.

Всего на участке площадью около 40 гектаров рабочие построили порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежития для медперсонала. На вертолетной площадке могут разместиться три геликоптера одновременно.

В больницу закупили около 100 тысяч единиц оборудования, в том числе защитные костюмы для медиков. Мощность лабораторного блока позволит проводить более 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки.

Всего в Москве зафиксировали 16146 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В зависимости от состояния пациенты проходят лечение в стационарах или на дому.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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