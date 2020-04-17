РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 апр. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал памперсы и набор с продуктами попавшей в тяжелую жизненную ситуацию семье из микрорайона Кучино Балашихи, сообщение от семьи с просьбой о помощи поступило ему через соцсети, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

По словам мамы двоих девочек Ашуры Магомедовой, ее муж уехал в командировку и попал на самоизоляцию. Ефимов ежедневно проверяет сообщения, поступившие через личные аккаунты в социальных сетях, а также по электронной почте, он сразу откликнулся на просьбу женщины помочь.

«Каждое обращение проверяем. Часть заявок передаем в городской штаб или управление социальной защиты. Экстренные ситуации – отрабатываем сами. Ашуре Магомедовой надо было помогать сразу», – сказал Ефимов.

Он передал женщине коробку с памперсами и набором необходимых продуктов и пожелал ей и ее детям здоровья и скорейшего возвращения супруга домой.

По словам Магомедовой, они недавно переехали в эту квартиру, знакомых нет, и обратиться ей было не к кому.

«Раньше супруг закупал все необходимое или я выходила в магазин, пока он с детьми. А сейчас – страшно, нет ни масок, ни дезинфицирующих средств. Написала в Instagram Тарасу Ефимову, и он сам приехал и привез все необходимое. Я благодарна нашему депутату, девчонки теперь не только с памперсами, но и с печеньем, фруктами», – отметила Магомедова.

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