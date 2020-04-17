РИАМО - 17 апр. В девять столичных лабораторий, где делают тесты на коронавирус, торговая сеть «Пятёрочка» начала доставлять наборы для перекусов.
«Более 400 врачей, лабораторных техников и медицинских технологов девяти столичных лабораторий, которые ежедневно проводят более 30 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, получили наборы из чая, кофе и кондитерских изделий», - сообщают в торговой сети.
Наборы будут поставлять каждую неделю до конца мая, чтобы поддержать медицинских работников в период повышенной нагрузки.
Первые наборы уже получили квалифицированные специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ГБУЗ «Диагностический клинический центр №1 ДЗМ», ГБУЗ «Диагностический центр лабораторных исследований ДЗМ», ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» и других лабораторий.
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17 АПРЕЛЯ
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